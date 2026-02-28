Küresel piyasalarda ons altının 5.200 dolar barajının üzerindeki seyri, yurt içinde gram altın ve ziynet eşyası fiyatlarını yukarı yönlü tetiklemeye devam ediyor. Güne hareketli başlayan altın piyasasında, takı ve yatırım amaçlı alımlarda en çok tercih edilen türlerin güncel satış rakamları netleşti.

28 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasadaki güncel altın satış rakamları şu şekildedir:

Gram Altın: 7.435,91 TL

Çeyrek Altın: 12.403,00 TL

Yarım Altın: 24.791,00 TL

Tam Altın: 48.504,87 TL

Cumhuriyet Altını: 49.343,00 TL

Gremse Altın: 121.634,14 TL

Ons Altın: 5.263,48 Dolar