Yatırımcıların ve altın alım-satımı yapacak vatandaşların gözü kulağı piyasalardaki son değişimlerde. İç ve dış piyasadaki gelişmelere paralel olarak şekillenen altın fiyatları, 28 Şubat 2026 Cumartesi gününe yeni zirvelerle başlangıç yaptı. "Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün ne kadar?" soruları, hafta sonunun ilk saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Küresel piyasalarda ons altının 5.200 dolar barajının üzerindeki seyri, yurt içinde gram altın ve ziynet eşyası fiyatlarını yukarı yönlü tetiklemeye devam ediyor. Güne hareketli başlayan altın piyasasında, takı ve yatırım amaçlı alımlarda en çok tercih edilen türlerin güncel satış rakamları netleşti.
28 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasadaki güncel altın satış rakamları şu şekildedir:
Gram Altın: 7.435,91 TL
Çeyrek Altın: 12.403,00 TL
Yarım Altın: 24.791,00 TL
Tam Altın: 48.504,87 TL
Cumhuriyet Altını: 49.343,00 TL
Gremse Altın: 121.634,14 TL
Ons Altın: 5.263,48 Dolar