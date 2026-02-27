Jeopolitik riskler ve küresel belirsizliklerin etkisiyle yılın ilk yarısında yukarı yönlü potansiyelin korunabileceği belirtilirken, CNBC-e'ye değerlendirmede bulunan uzmanlardan yılın ikinci yarısı için farklı öngörüler geldi.

MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK: "GRAM ALTINDA YIL SONU BEKLENTİM 11 BİN LİRA"

ABD Başkanı Donald Trump’ın jeopolitik riskleri artırabilecek adımları ve zayıf dolar isteğinin altının güvenli liman özelliğini öne çıkardığını belirten Yıldırımtürk’ün analizleri şöyle:

Gram altında 7 bin 400 liranın üzerinde kalıcı olunamaması halinde 7 bin 300 liraya doğru geri çekilme yaşanabilir; 7 bin 500 liranın aşılması durumunda ise 7 bin 600 lira görülebilir.

Ons altında 5 bin 250 dolar seviyesi aşılırsa 5 bin 400 dolara doğru bir hareket mümkündür; aksi takdirde 5 bin dolar yeniden test edilebilir.

Yıl genelinde ons altında 6 bin dolar, gram altında ise 11 bin lira seviyesini beklemektedir.

İSLAM MEMİŞ: "ALTINDA 2. YARI TABLO DEĞİŞECEK"

Ocak ayındaki sert yükselişleri "köpük fiyatlama" olarak nitelendiren İslam Memiş, piyasada farklı bir tabloya dikkat çekiyor:

Jeopolitik risklerle birlikte yılın ilk yarısında ons altında 6 bin dolar, gram altında ise 10 bin lira seviyeleri görülebilir.

Yılın ikinci yarısında tablonun değişebileceğini belirten Memiş, bu yükselişin ardından ons altında 6 bin dolardan 4 bin dolara doğru bir düzeltme sürecinin mümkün olduğunu ifade etmektedir.

Piyasayı uzun vadeli bir perspektifle değerlendiren Memiş, kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıyı yanıltmaması gerektiğini vurgulamaktadır.

ZAFER ERGEZEN: "PİYASADA DOYGUNLUK SEVİYESİNE ULAŞILDI"

Altın fiyatlarında zirvenin görülmüş olabileceğini savunan Zafer Ergezen, 2026 yılı için yeni bir rekor beklentisi taşımıyor:

Fed tarafındaki yeni başkanın şahin duruşunun ve kâr satışlarının son haftalardaki geri çekilmeyi tetiklediğini belirtmektedir.

Piyasada önemli ölçüde doygunluk seviyesine ulaşıldığını kaydeden Ergezen, yeni bir güçlü risk unsuru oluşmadıkça yükselişlerin ivme kazanmasının zor olduğunu söylemektedir.

Önümüzdeki süreçte altın piyasasında dalgalı seyrin devam edebileceğini ve "izle-gör" stratejisinin öne çıkacağını ifade etmektedir.

