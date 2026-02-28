Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını kaydetti.

İran'dan savaşa ilişkin yapılan ilk resmi açıklamada Azizi, "Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail’in İran’a "önleyici bir saldırı" başlattığını duyurmuştu.