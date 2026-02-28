Savaş haberleri öncesinde de hareketli olan petrol piyasası, Şubat ayının son işlem gününü yükselişle kapattı. Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 3 artışla 73,12 dolara ulaşırken, Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise 67,22 dolardan işlem gördü. Ancak bölgeden gelen sıcak çatışma haberlerinin ardından analistler, fiyatlarda ilk etapta yüzde 10’luk bir sıçrama bekliyor.

KRİTİK EŞİK: HÜRMÜZ BOĞAZI VE 150 DOLAR SENARYOSU

Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, saldırının kapsamına göre piyasaların şekilleneceğini belirtti. Enerji altyapılarının hedef alınmaması durumunda bile fiyatlarda ciddi artışlar öngören Rizvi, asıl tehlikenin lojistik hatlarda olduğunu vurguladı:

"Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda petrol fiyatları varil başına 150 dolara kadar çıkabilir. Bu senaryoda küresel büyüme yüzde 1,5 baskı altında kalır, altın fiyatları 6 bin 500 doların üzerine yükselebilir ve ABD enflasyonu yeniden yüzde 4,5 seviyesine tırmanabilir."

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN "YAŞAM MALİYETİ" KRİZİ

Analistler, çatışmanın Suudi Arabistan gibi bölgesel aktörleri de kapsayacak şekilde genişlemesi halinde piyasaların "bölgesel savaş" riskini fiyatlamaya başlayacağı uyarısında bulunuyor. Özellikle enerji bağımlılığı yüzde 80-95 seviyelerinde olan gelişmekte olan ülkelerde, petrol fiyatlarındaki bu artışın gıda enflasyonu ve yaşam maliyeti krizini derinleştirmesinden endişe ediliyor.

Kaynak: Dünya