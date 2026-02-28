Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların uluslararası hukuka aykırılığına vurgu yapıldı. Sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemin derin kaygı uyandırdığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ve ABD’nin saldırılarıyla başlayan ve İran’ın karşılık vermesiyle genişleyen bu süreç, bölgemizin geleceğini riske atmaktadır. Şiddeti tırmandıracak kışkırtmaları kınıyor, tarafları derhal saldırılara son vermeye davet ediyoruz."

ANKARA’DAN BARIŞ İÇİN AÇIK KAPI: "HAZIRIZ"

Türkiye, yaşanan bu kaotik ortamda çözümün askeri yöntemlerle değil, diplomasiyle mümkün olduğunun altını bir kez daha çizdi.

Bakanlık, bölgedeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi için "Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır" mesajını vererek krizin taraflarına çözüm adresi gösterdi.

Açıklamada ayrıca, çatışma bölgelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliğinin en üst düzeyde tutulduğu ve gerekli tüm tedbirlerin titizlikle alındığı vurgulandı.