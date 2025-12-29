Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ sempatizanlarına yönelik sabah saatlerinde düzenlediği operasyon çatışmaya sahne oldu.

Bir binada saklanan teröristlerin, "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit oldu.

Bakan Tunç: Yalova’da geniş çaplı soruşturma başlatıldı

KAHRAMAN POLİSLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Hücre evinden açılan ilk ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen polis memurlarımızın isimleri Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan olarak açıklandı.

Sıcak temas sırasında yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık, Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak, Akşemsettin Temel ve ismi açıklanmayan iki polis memuru ile bir bekçi Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi: Yalova'da 3 polisimiz şehit

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "MÜCADELEMİZ SINIR ÖTESİNDE DE SÜRECEK"

Acı haberin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı. Şehit ailelerine ve Emniyet Teşkilatı’na başsağlığı dileyen Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 29, 2025

OPERASYONUN DETAYLARI: 6 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Çatışmanın şiddetlenmesi üzerine bölgeye Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yalova İl Jandarma Komutanlığı’ndan 1 Komando Timi, 2 Kobra ve 1 Shorland tipi zırhlı araç sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin kararlı müdahalesi sonucu, aralarında örgütün kilit isimlerinden olduğu değerlendirilen Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak’ın da bulunduğu toplam 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun tamamlandığını belirterek, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk ise sağ olarak tahliye edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Yalova genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.