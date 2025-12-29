Küresel piyasalar haftaya gümüş fiyatlarındaki şok yükselişle başladı. Jeopolitik riskler ve faiz indirimi beklentileriyle zaten güçlü duran gümüş, dünyanın en büyük üreticilerinden Çin’in ihracat kurallarını değiştireceği haberiyle adeta patlama yaşadı.

Önceki seanstaki kayıplarını hızla silen değerli metal, ons başına 80 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

2025’İN TARTIŞMASIZ LİDERİ: YÜZDE 166 ARTIŞ

Haftanın ilk işlem gününde yaşanan ralli, gümüşün 2025 yılı performansını daha da perçinledi. Ocak ayından bu yana yatırımcısına yüzde 166 oranında kazanç sağlayan gümüş, sadece geçtiğimiz hafta yüzde 17 değerlendi.

İç piyasada da bu yükselişin yansımaları sert oldu. Dolar kuru ve onstaki artışla birlikte gram gümüş fiyatı son bir haftada yüzde 15,17 artarak 109,24 TL seviyesine ulaştı.

ÇİN'DEN "VANALARI KISMA" HAMLESİ

Piyasadaki paniğin ana kaynağı ise Pekin yönetiminin aldığı stratejik karar oldu.

Dünyanın en büyük 3. gümüş üreticisi olan ve küresel işleme kapasitesinin yüzde 60-70’ini elinde tutan Çin, 1 Ocak 2026 itibarıyla gümüş ihracatını "devlet ticareti" kapsamına alacağını duyurdu.

Analistlere göre bu karar, Çin’den dünyaya gümüş akışının devlet lisansı şartına bağlanması ve küçük ihracatçıların devre dışı kalması anlamına geliyor.

Ekim ayında 660 ton ihracatla rekor kıran Çin'in bu hamlesi, küresel pazarda ciddi bir arz kıtlığı endişesi yarattı.

ELON MUSK: "BU İYİ DEĞİL"

Gümüşün sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda sanayi için kritik bir hammadde olması, TEKNOLOJI devlerini alarma geçirdi.

Elektrikli araç üretiminde yoğun olarak gümüş kullanan Tesla’nın CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada endişesini dile getirdi.

Musk, Çin’in kısıtlama planına atıfta bulunarak, "Bu gidişat iyi değil" yorumunu yaptı. Musk'ın bu çıkışı, artan maliyetlerin ve tedarik sorunlarının elektrikli araç ve yenilenebilir enerji sektörünü derinden etkileyebileceği şeklinde yorumlandı.

TRUMP VE JEOPOLİTİK GERİLİMLER ATEŞİ HARLIYOR

Fiyatları destekleyen bir diğer unsur ise küresel belirsizlikler. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna barış görüşmelerinin "haftalar sürebileceğini" belirtmesi ve Donbas vurgusu, piyasalardaki risk iştahını düşürerek güvenli liman arayışını artırdı.

Ayrıca Orta Doğu’daki gerilim ve ABD-Venezuela hattındaki huzursuzluk, yatırımcıyı gümüşe yönlendiren diğer faktörler arasında yer aldı.