Emtia piyasasında gün boyu yaşanan hareketlilik, yerini derin kayıplara bıraktı:

Altın: Yeni rekor seviyelerine ulaştıktan sonra yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Gümüş: Kilogram başına 232.663 rupi ile tarihi zirvesini gördükten sonra yüzde 8 ila 10 arasında sert bir düşüş yaşadı.

Bakır: Ocak vadeli işlemlerde 1.392,95 rupi ile rekor kırdıktan sonra yüzde 13 gerileyerek 1.211,05 rupi seviyesine çekildi.

DÜŞÜŞÜ TETİKLEYEN 4 TEMEL NEDEN

Piyasa uzmanları, emtia fiyatlarındaki bu ani geri çekilmenin arkasında dört ana faktörün birleştiğine dikkat çekiyor:

1. JEOPOLİTİK GERİLİMLERİN AZALMASI

Barış Umutları ve Jeopolitik Yumuşama ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Zelenskyy’nin Florida’daki görüşmesinden çıkan "barış planı tamamlanmak üzere" açıklaması, "güvenli liman" olarak görülen metallere olan talebi azalttı. Savaşın sona erme ihtimali, piyasalardaki risk algısını düşürdü.

2. ÇİN'İN TEDARİK KISITLAMASI

Çin’in İhracat Kısıtlaması ve Elon Musk’ın Tepkisi Dünyanın en büyük metal tedarikçisi Çin, 2026 yılından itibaren fiziki ihracatı kısıtlayacağını ve lisans zorunluluğu getireceğini duyurdu. Bu hamle küresel tedarik zinciri endişelerini tetiklerken, Elon Musk X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu iyi değil. Gümüş birçok endüstriyel süreçte gereklidir" diyerek gümüşün endüstriyel önemine dikkat çekti.

3. KAR REALİZASYONU

Kar Realizasyonu 2025 yılındaki muazzam rallinin ardından yatırımcılar, zirve seviyelerde kârlarını realize etme yoluna gitti. Uzmanlar, 2026 yılında 2025’teki kadar agresif getiriler beklenmemesinin bu satışları hızlandırdığını belirtiyor.

4. CME MARJ ARTIŞI

CME’den Marj Artışı Hamlesi ABD merkezli borsa işletmecisi CME Group, gümüş türev sözleşmeleri için başlangıç teminatını 20 bin dolardan 25 bin dolara çıkardı. Bu düzenleme, hesabında yeterli teminat bulunmayan yatırımcıların pozisyonlarını tasfiye etmesine (margin call) neden olarak fiyatlardaki düşüşü derinleştirdi.

SEKTÖR HİSSELERİ DE ETKİLENDİ

Emtia fiyatlarındaki bu geri çekilme, MADENCILIK ve metal sanayi şirketlerini de vurdu. Özellikle Hindustan Zinc ve Hindustan Copper gibi devlerin hisseleri, gün içi zirvelerinden keskin bir düşüş yaşayarak günü ekside kapattı.

