Bankacılık işlemlerinde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı ekonominin önüne geçmek amacıyla hazırlanan yeni taslakta sona gelindi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) öncülüğünde hazırlanan düzenleme, internet bankacılığı, mobil uygulamalar ve ATM üzerinden yapılan para transferlerinde yeni zorunluluklar getiriyor.

"DİĞER" DEYİP GEÇİLEMEYECEK: 20 KARAKTER ŞARTI

Yeni dönemde, özellikle yüksek tutarlı transferlerde işlem açıklaması kritik önem taşıyacak.

Taslağa göre vatandaşın veya ticari işletmelerin para gönderirken seçtiği "Bireysel Ödeme" veya "Diğer" gibi genel kategoriler yeterli olmayacak.

Bu seçeneklerin tercih edilmesi durumunda, işlemin mahiyetini anlatan en az 20 karakterlik bir açıklama yazılması zorunlu hale gelecek.

NAKİT İŞLEMLERDE 3 KADEMELİ TAKİP SİSTEMİ

Düzenleme, işlem tutarına göre üç farklı güvenlik ve bildirim kademesi öngörüyor:

1. Kademe: 200 Bin TL - 2 Milyon TL Arası

Bu aralıktaki nakit işlemlerde müşteriden işlemin türünü (kira, fatura, ödeme vb.) seçmesi istenecek.

Eğer müşteri "Diğer" veya genel bir ifade seçerse, sistem en az 20 karakterlik manuel açıklama girilmesini şart koşacak. (Not: 200 bin TL'lik alt limitin 400 bin TL'ye çıkarılması da sektör görüşmeleri kapsamında masada.)

2. Kademe: 2 Milyon TL - 20 Milyon TL Arası



Tutar 2 milyon TL'yi aştığında süreç daha da sıkılaşıyor. Müşterilerin "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurması gerekecek.

Formda yine genel ifadeler seçilirse, 20 karakterlik detaylı açıklama zorunluluğu devreye girecek.

3. Kademe: 20 Milyon TL Üzeri (Kaynağı Sorulacak)



En sıkı denetim bu kademede uygulanacak. 20 milyon TL'yi aşan nakit işlemlerde, sadece beyan formu doldurmak yeterli olmayacak.

Müşteriden, paranın kaynağına dair resmi belgeler ve detaylı kanıtlar sunması istenecek.

HEDEF: FATF STANDARTLARI VE GÜVENLİK

MASAK, bu hamlenin Türkiye'nin "Mali Eylem Görev Gücü" (FATF) standartlarına tam uyum sağlaması için kritik olduğunu vurguluyor.

Amaç; suç gelirlerinin aklanmasını önlemek, fonların izini sürmek ve dolandırıcılık vakalarında paranın takibini kolaylaştırmak.

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Sektör paydaşları, taslak üzerindeki son görüşlerini 31 Aralık 2025 tarihine kadar iletebilecek.

Uygulamanın 1 Ocak 2026 tarihinde resmen yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Ancak sistemsel entegrasyon için bankalara 1 Mart ve 1 Temmuz tarihlerinde kademeli geçiş imkanı tanınması planlanıyor.