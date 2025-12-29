Finans dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Robert Kiyosaki, emtia piyasalarına dair çarpıcı öngörülerini paylaştı. Gümüşe olan hayranlığını her fırsatta dile getiren ve bu varlığı "en ucuz, en değerli yatırım aracı" olarak tanımlayan Kiyosaki, bu kez yatırımcıları hem umutlandıran hem de soğukkanlı olmaya davet eden bir strateji sundu.

"2026’da 100 Dolar Hayal Değil"

Kiyosaki, gümüşle olan geçmişinin yarım asrı devirdiğini belirterek, "Gümüşü seviyorum ve ilk kez 1965'te satın aldım," dedi. Tarihsel süreçte gümüşün hep yanında olduğunu vurgulayan yazar, gümüş fiyatlarının 2026 yılına kadar 100 dolar seviyesini aşacağına dair inancının tam olduğunu belirtti. Ancak bu zirveye giden yolun güllük gülistanlık olmayacağının da altını çizdi.

"Çöküşü Bekleyin, Acele Etmek Kaybettirir"

Ünlü yazarın asıl dikkat çeken uyarısı ise kısa vadeli piyasa hareketlerine yönelik oldu. Piyasada genel bir çöküş beklediğini açıkça ifade eden Kiyosaki, potansiyel yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu:

Sabır En Büyük Sermaye: "Gümüşe yatırım yapmayı planlıyorsanız sabırlı olun. Bir çöküş geliyor."

Doğru Zamanlama: Kiyosaki’ye göre akıllı yatırımcı, fiyatlar zirvedeyken değil, piyasa kan ağlarken (çöküş anında) sahneye çıkan kişidir.

Maliyet Stratejisi: "Satın aldığınızda kâr elde edersiniz, sattığınızda değil." Bu sözüyle Kiyosaki, düşük maliyetle varlık edinmenin zenginliğin anahtarı olduğunu hatırlattı.

Gümüş Neden Odak Noktasında?

Kiyosaki, gümüşün sadece finansal bir varlık değil, aynı zamanda endüstriyel bir ihtiyaç olduğunu savunuyor. Ancak kapıdaki ekonomik krizin, gümüş dahil tüm varlıklarda sert bir geri çekilme yaratabileceğini, bu "indirimli" dönemin ise son büyük fırsat olabileceğini iddia ediyor.

⚠️ ÖNEMLİ UYARI

Burada yer alan bilgiler dünyaca ünlü yazar Robert Kiyosaki’nin kişisel görüşleri ve öngörüleridir. Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Emtia ve finans piyasaları yüksek risk içerir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmalı veya lisanslı bir finans danışmanına başvurmalısınız.