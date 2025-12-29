İki ülkenin normalleşme süreci özel temsilcileri arasında varılan mutabakat, bürokratik engellerin azaltılmasını hedefliyor. Alınan karara göre yeni uygulama 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Karar; diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamillerini kapsıyor. Belirtilen pasaport sahipleri, karşılıklı seyahatlerinde ücretsiz e-vize alabilecekler.

Bu teknik adımın, özellikle resmi ve diplomatik temasların hızlanmasına ve kolaylaşmasına zemin hazırlaması bekleniyor.

"GÜVEN ARTIRICI ÖNLEM" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu hamlenin sıradan bir vize prosedürü değişikliğinden öte, iki komşu ülke arasındaki "güven artırıcı önlemler" paketinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Normalleşme sürecinin ruhuna uygun olarak atılan bu adım, tarafların diyaloğu sürdürme konusundaki istekliliğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Açıklamada ayrıca, sürecin "ön koşulsuz ve tam normalleşme" hedefine sadık kalınarak sürdürüleceği bir kez daha teyit edildi.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERE KATKI BEKLENTİSİ

Vize kolaylığının hayata geçirilmesiyle birlikte, Türkiye ve Ermenistan arasındaki karşılıklı temasların sıklaşması hedefleniyor.

Bu gelişme, uzun vadeli diplomatik ilişkilerin ilerletilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması yolunda atılmış yapıcı bir adım olarak kayıtlara geçti.