Türk futbolu, geniş kapsamlı "bahis" soruşturmasının sonuçlarıyla sarsıldı. Tahkim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesine aykırı hareket ederek bahis oynadığı tespit edilen çok sayıda futbolcuya verilen hak mahrumiyeti cezalarını onadı.

Yapılan itirazları değerlendiren Kurul, oybirliğiyle aldığı kararda; sübut, hukuki niteleme ve ceza tayini bakımından yerel kurulun kararında bir isabetsizlik bulunmadığını belirterek futbolcuların başvurularını reddetti. Böylece cezalar kesinleşmiş oldu.

EN AĞIR FATURA: 1 YIL MEN CEZASI

Karara göre, bahis eylemine karıştığı tespit edilen futbolculara eylemin yoğunluğuna göre 3 aydan 12 aya kadar değişen sürelerde "hak mahrumiyeti" cezaları verildi.

En ağır yaptırım olan 12 aylık cezaya çarptırılan 4 isim, bir yıl boyunca yeşil sahalardan uzak kalacak.

İşte kesinleşen cezaların tam listesi:

12 AY (1 YIL) HAK MAHRUMİYETİ ALANLAR

Bu kategorideki futbolcular en ağır yaptırımla karşı karşıya kaldı:

• Ali Fırat Okur, Anıl Batın Aydın, Behlül Aydın, Berkay Caymaz.

9 AY HAK MAHRUMİYETİ ALANLAR

• Abdullah Berkay Ekmekci, Abdurrahman Emek, Abidin Uslu, Ahmet Emin Aksakal, Ahmet Mert Kara, Ali Erkin, Ali Kızılkuyu, Anıl Arıcıoğlu, Anıl Doyuran, Anıl Özçelik, Atakan Aksoy, Atakan Yılmaz, Barış Baran, Bora Çuha, Burak Gürler, Burak Karapınar.

6 AY HAK MAHRUMİYETİ ALANLAR

• Abdulkadir Akyüz, Abdullah Özçelik, Abdullah Şahin, Adem Ercan, Ahmet Kutay Çakır, Ahmet Memiş, Ahmet Yalçın Öztürk, Ali Kemal Özkan, Ali Sinan Gayla, Alperen Köroğlu, Baran Işık, Baran Keleş, Bayduhan Taşova, Berkay Arı, Berkay Emre Sarısu, Berkay Sezer, Bertuğ Uz, Buğra Aksoy, Burak Aydın, Can Alp Fidanoğlu.

3 AY HAK MAHRUMİYETİ ALANLAR

Listede en kalabalık grubu 3 ay ceza alanlar oluşturdu:

• Abdullah Berk Karadağ, Abdullah Kaan Karaca, Abdullah Kaygısız, Adar Aygür, Ahmed Fırat Seven, Ahmet Keleş, Ahmet Uzun, Ali Akkuş, Ali Ali, Ali Emir Kılıç, Ali Emre Ustaalioğlu, Ali Kılıç, Alper Demir, Alperen Arslan, Alperen Doğan, Arda Bilmez, Arda Furkan Cirit, Arda Kumru, Arda Okumuş, Atakan Akbulut, Atakan Aybastı, Baran Çetin, Batuhan Kara, Batuhan Yılmaz, Berat Şehirli, Berk Akgönül, Berkay Ünlü, Berkcan Aytaç, Bora Barlas, Burak Büyükkaya.

MADDE 57/2 NE DİYOR?

Cezaların dayanağı olan Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi, futbol camiasındaki kişilerin futbol müsabakaları üzerine bahis oynamasını kesin bir dille yasaklıyor.

Bu kuralı ihlal edenlere, ihlalin ağırlığına göre hak mahrumiyeti ve para cezaları uygulanıyor.