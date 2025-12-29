Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme ise dosyanın kapsamının genişletilmesi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, delil durumunu değerlendirerek dosyayı Spor Suçları Soruşturma Bürosu’ndan alıp, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na devretti.

VEYSEL ŞAHİN İTİRAFI: "TAPUYU VERMEDİM AMA PARA ŞİRKETTE"

Erden Timur'un savcılık ifadesinde, yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin ile olan ticari ilişkisine dair çarpıcı detaylar yer aldı.

Timur, Veysel Şahin'in 2014-2015 yıllarında projesinden 57 metrekarelik 24 adet daire satın aldığını, ancak Şahin'in kimliğini 2017 yılında emniyetten öğrendiğini belirtti. Timur ifadesinde şu savunmayı yaptı:

"Emniyetteki arkadaşlar Veysel Şahin'e operasyon yapılacağını ve tapu teslim işlemini sürüncemede bırakmamı söylediler. Ben de buna istinaden tapuyu teslim etmedim. Veysel Şahin parayı 26 taksitle yatırmıştı. Bu parayı aldım, para halen şirketimizde bulunmaktadır. Adli mercilerden talep gelmediği ve el koyma kararı olmadığı için iade etmedim."

"220 KİLO ALTIN VE MİLYONLUK BORÇLAR"

Hesaplarındaki yüksek nakit akışı ve fiziki altın trafiği sorulan Timur, pandemi ve enflasyon döneminde şirketin nakit akışını yönetmek için ailesinden borç aldığını iddia etti.

Timur savunmasında, "Eş dosttan ve babamdan altın endeksli 4-5 milyon değerinde para ile yaklaşık 220 kg değerinde fiziki altın aldım. Bu miktar şirketimin 1-2 aylık gideri kadardır" dedi.

Babasının varlıklı bir iş insanı olduğunu vurgulayan Timur, borçlarını yine altın biriktirerek ödediğini, bu işlemlerin kayıtlı olduğunu savundu.

EYÜPSPOR BAŞKANI VE KRİPTO PARA TRAFİĞİ

Soruşturmada tutuklu bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile olan para trafiği de sorulan Timur, ilişkinin tamamen ticari olduğunu öne sürdü.

Özkaya'nın kendisinden gayrimenkul almak istediğini ancak vazgeçince parayı iade ettiğini belirten Timur, "Murat ve Fatih Kulaksız'ın Kapalıçarşı'daki para transferleri hakkında bilgim yok" dedi.

Ayrıca şirket üzerinden 144 milyon TL değerinde kripto para (token) yatırımı yaptığını doğrulayan Timur, bu işlemlerin yatırım amaçlı olduğunu kaydetti.

"ŞİRKETİM KREDİSİZ BÜYÜDÜ"

Suçlamaları reddeden Erden Timur, ifadesini şirketinin büyüklüğüne dikkat çekerek noktaladı:

"Bugüne kadar devlet bankalarından kredi çekmeden büyüyen ender şirketlerdeniz. Raporda belirtilen miktarlar, şirketimin büyüklüğü düşünüldüğünde gayet olağan rakamlardır. Veysel Şahin’in sorulacağını hiç düşünmemiştim, dürüstlükle ticaret yaptım."

Mahkemenin Erden Timur hakkında vereceği karar bekleniyor.