Ortaklıktan yapılan açıklamada, söz konusu uçağın mülkiyet statüsüne ilişkin kritik bir detaya dikkat çekildi. İddiaların aksine, bahsi geçen uçağın THY envanterine veya mülkiyetine hiçbir zaman girmediği vurgulandı.

Açıklamada, uçakla olan ilişkinin mülkiyet değil, sadece dönemsel operasyonel ihtiyaçlar kapsamında verilen hizmetten ibaret olduğu belirtildi.

ŞEFFAFLIK VURGUSU

THY yönetimi, açıklamanın devamında kurumsal yönetim ilkelerine olan bağlılığın altını çizdi.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hareket edildiği hatırlatılarak, şirketin maddi duran varlıklarıyla ilgili her türlü işlemin yatırımcılarla şeffaf bir şekilde paylaşıldığı, bu tür gizli bir hibe işleminin söz konusu olamayacağı mesajı verildi.