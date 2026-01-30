Borsa İstanbul’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirime göre Ocak 2026 vadeli standart sözleşmeler bugün normal seans sonunda itfa edilecek. Yatırımcılar için kritik süreç şu şekilde işleyecek:

• Nakdi Uzlaşmalı Sözleşmeler: Kâr ve zarar tutarları, gün sonu uzlaşma fiyatları üzerinden otomatik olarak hesaplanarak yatırımcı hesaplarına yansıtılacak.

• Fiziki Teslimatlı Vadeli İşlemler: Pozisyonlar, dayanak varlık (pay senedi vb.) üzerinde borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacak. Yatırımcıların ilgili varlığı teslim etme veya teslim alma yükümlülüğü doğacak.

OPSİYONLARDA "HAK KULLANIMI" DETAYI

Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde ise sistem iki farklı şekilde işleyecek:

Kârda Olanlar: Kârda (in-the-money) olan opsiyonlar sistem tarafından otomatik olarak işleme alınacak.

İstisnai Durumlar: Eğer bir yatırımcı kârda olduğu halde hak kullanımını istemiyorsa veya "başabaş/zararda" olan bir opsiyon için hak kullanımı talep ediyorsa, mutlaka özel talimat vermesi gerekiyor.

ŞUBAT VADESİ 2 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

Ocak ayı sözleşmelerinin devreden çıkmasıyla birlikte piyasalarda yeni bir dönem başlıyor. Yeni açılacak olan standart vade aylarına sahip sözleşmeler, 2 Şubat 2026 Pazartesi gününden itibaren işlem görmeye başlayacak.

Yatırımcılar, kapanacak ve yeni açılacak sözleşmelere ilişkin teknik detaylara Borsa İstanbul'un resmi veri kanalları üzerinden "Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası" raporlarıyla ulaşabilecek.