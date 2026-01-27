Türkiye perakende sektörünün öncü markası Migros, geçtiğimiz günlerde tedarik zincirinde yaşanan iş bırakma eylemleri ve lojistik kriziyle ilgili beklenen adımı attı.

Şirket, taşeron firmalar aracılığıyla yönetilen depolardaki çalışma modelini tamamen değiştirerek "tek çatı" sistemine geçti.

KRİZ EYLEMLERLE BAŞLAMIŞTI

Migros'un lojistik operasyonlarını yürüten taşeron firmalara bağlı çalışan yaklaşık 5 bin işçi; düşük ücret teklifleri ve ağır çalışma koşullarını gerekçe göstererek 7 farklı ilde eş zamanlı eylem başlatmıştı.

Tedarik zincirinde aksamalara neden olan ve kamuoyunda geniş yankı bulan bu sürecin ardından Migros yönetimi harekete geçti.

KAP'A BİLDİRİLDİ: TAŞERON DÖNEMİ KAPANDI

Migros Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, operasyonel verimliliği artırmak ve uçtan uca entegrasyon sağlamak amacıyla taşeron yapısının sonlandırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde aracı firmalar tarafından yönetilen 43 dağıtım merkezi, doğrudan Migros'un yönetim şemsiyesi altına girdi.

İŞÇİLERE "ÇİFTE GÜVENCE" MÜJDESİ

Şirketin bu hamlesiyle birlikte, dağıtım merkezlerinde görev yapan 7 bin 875 çalışan resmen Migros personeli statüsüne kavuştu. Kadroya geçen işçiler için yeni dönem şu avantajları beraberinde getiriyor:

• Kazanılmış Haklar Korunacak: Çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı gibi geçmişe dönük tüm hakları saklı kalacak.

• Sendikal Güvence: İşçiler, Migros bünyesine geçerek, şirkette 54 yıldır kesintisiz uygulanan "Toplu İş Sözleşmesi" kapsamına dahil edildi. Böylece taşeron işçiler, sendikal haklardan ve sosyal yan haklardan tam kapsamlı olarak yararlanabilecek.