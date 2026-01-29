Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR), 29 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, şirket ve bağlı ortaklığının yeni siparişler aldığını duyurdu.

TOPLAM SİPARİŞ TUTARI 18,3 MİLYON DOLAR

Açıklamaya göre şirket ve bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş., yurt içinde faaliyet gösteren iki farklı firmadan iki ayrı proje kapsamında toplam 18 milyon 326 bin 920 ABD doları tutarında sipariş aldı.

Alınan siparişler kapsamında depolamalı rüzgar enerji santrali (D-RES) projesi için 56 MWh kapasiteli enerji depolama sistemi, depolamalı güneş enerji santrali (D-GES) projesi için ise 24 MWh kapasiteli enerji depolama sistemi kurulumu gerçekleştirilecek.

TESLİMATLAR 2026'DA TAMAMLANACAK

Sipariş içeriğinde ayrıca D-RES projesi kapsamında 154 kV şalt sahası yapım işleri de yer aldı.

Şirket açıklamasında, projelerin 2026 yılı içerisinde tamamlanarak teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.