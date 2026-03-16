Geçtiğimiz yıl mart ayında alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şekillenen bu süreçte, şirketin yurt içinde ihraç etmeyi planladığı tahvil ve finansman bonolarının özellikleri netleşti. Başvurunun detayları şu şekilde:

• İhraç Tutarı: 20.000.000.000 TL (20 milyar Türk lirası)

• Vade Yapısı: 3 yıla kadar değişkenlik gösteren vadeler.

• Enstrüman Türü: Tahvil ve/veya finansman bonosu.

KARARDAN UYGULAMAYA: 1 YILLIK HAZIRLIK SÜRECİ

4 Mart 2025 tarihinde alınan yönetim kurulu kararının ardından, şirket yönetimine tanınan yetki çerçevesinde hazırlıklar tamamlandı.

Tam bir yıl sonra, 16 Mart 2026 itibarıyla SPK onayına sunulan bu dev ihraç belgesi talebi, şirketin önümüzdeki dönemdeki likidite yönetimi ve yatırım kapasitesi açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

PİYASALARDAKİ BEKLENTİ

Sektör analistleri, CCOLA’nın bu hamlesini operasyonel verimliliği artırmak ve finansman maliyetlerini optimize etmek adına atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriyor.

SPK’dan gelecek onay sonrası, ihraçların dilimler halinde gerçekleşmesi bekleniyor.

