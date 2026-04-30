Haftanın dördüncü işlem gününe hafif bir geri çekilmeyle başlayan Borsa İstanbul, gün ortasına doğru rotasını yukarı çevirdi.

Sabit başlayan satış baskısını kısa sürede kıran BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,60 değer kazanarak 14.396,99 puan seviyesine ulaştı. Toplam işlem hacmi ise 82,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Günün en dikkat çekici verisi, aracı kurumların net hacimlerindeki belirgin fark oldu.

Saat 13.20 itibarıyla Tera Yatırım, yaklaşık 4,6 milyar TL’lik devasa net alımıyla piyasayı domine ederken, onu 545 milyon TL ile İş Yatırım ve 493 milyon TL ile QNB takip etti.

Satış tarafında ise Bulls Yatırım yaklaşık 3,5 milyar TL’lik net çıkışla başı çekti.

Yabancı işlemlerinde kritik bir gösterge olan Bank of America (BofA) ise günü 1 milyar TL’lik net satış pozisyonuyla sürdürüyor.

SEKTÖREL GÖRÜNÜM VE KÜRESEL DİNAMİKLER

Sektör bazlı bakıldığında:

• Finansal Kiralama ve Faktoring: Yüzde 5,22 artışla günün yıldızı oldu.

• Bankacılık: Yüzde 0,49 kazançla endeksi sırtlayan ana kalemler arasında yer aldı.

• İletişim: Yüzde 1,19 kayıpla en çok değer kaybeden sektör olarak negatif ayrıştı.

Küresel tarafta, ABD-İran gerilimine rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki trafik akışının normale dönmesi ve enerji fiyatlarındaki gevşeme, BIST üzerindeki baskıyı hafifletti.

KRİTİK SEVİYELER VE BEKLENTİLER

Analistler, öğleden sonra TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve ABD'den gelecek büyüme verilerinin yakından izleneceğini vurguluyor.

Teknik açıdan endekste 14.500 ve 14.600 puan seviyeleri güçlü direnç noktaları olarak öne çıkarken; olası geri çekilmelerde 14.300 ve 14.200 puan destek bölgesi olarak takip edilecek.

