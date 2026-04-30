İmzalanan sözleşmeler, ASELSAN’ın uzmanlık alanına giren geniş bir teknolojik yelpazeyi kapsıyor. İhraç edilecek kritik sistemler şunlar:

• Hava Savunma: Stratejik bölgelerin korunmasına yönelik gelişmiş çözümler.

• Radar ve Elektronik Harp: Sahadaki tehditlerin erkenden saptanması ve etkisiz hale getirilmesi.

• Elektro-Optik ve Aviyonik: Hava ve kara platformları için gelişmiş görüntüleme ve uçuş kontrol sistemleri.

• Haberleşme Sistemleri: Güvenli ve kesintisiz askeri iletişim ağları.

KÜRESEL MARKA GÜCÜ ARTIYOR

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sözleşmelerin doğrudan uluslararası müşteriler ile imzalandığı vurgulandı.

125,1 milyon dolarlık bu paket, şirketin yıllık ihracat hedeflerine stratejik bir katkı sağlarken, Türkiye’nin yüksek katma değerli ürün ihracatındaki payını da yukarı taşıyor.