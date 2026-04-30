Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/28 sayılı bültenini yayımladı. Bültende, halka açık şirketlerin sermaye işlemlerine ilişkin önemli bir karar yer aldı. Buna göre A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (A1YEN), bedelsiz sermaye artırımı için SPK'dan onay aldı.

YÜZDE 990,91 BEDELSİZ ARTIRIMA GİDİYOR

SPK onayına göre şirketin sermaye yapısında dikkat çeken bir değişim yaşanacak:

Mevcut sermaye: 55.000.000 TL

Yeni sermaye: 600.000.000 TL

Artış tutarı: 545.000.000 TL

Artış türü: Tamamı iç kaynaklardan (bedelsiz)

Bu kapsamda A1YEN, sermayesini yüzde 990,91 oranında artırarak yaklaşık 11 kat büyütmüş olacak.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcının cebinden para çıkmadan elindeki hisse adedinin artması anlamına geliyor. Ancak toplam portföy değeri teorik olarak değişmez; hisse fiyatı bölünme oranına göre düşer.

1000 LOTU OLAN YATIRIMCI NE KADAR HİSSEYE ULAŞACAK?

Bedelsiz oranı: Yüzde 990,91

Bu oran yaklaşık 9,9091 kat yeni hisse demek.

Örnek hesaplama:

Elinde 1.000 lot A1YEN olan bir yatırımcı

Alacağı bedelsiz: 9.909 lot

Toplam yeni lot: 10.909 lot

Yani yatırımcının elindeki hisse sayısı yaklaşık 10,9 katına çıkacak.

HİSSE FİYATI NE OLUR?

Bedelsiz sonrası teorik fiyat da aynı oranda bölünür.

Örneğin:

Hisse fiyatı: 34,52 ise

Bölünme sonrası yaklaşık fiyat: ~3,16 TL

(Not: Bu sadece teorik hesaplamadır, piyasada arz-talebe göre farklılık gösterebilir.)

NEDEN ÖNEMLİ?

Bu büyüklükte bir bedelsiz sermaye artırımı, hissede likiditeyi artırabilir, yatırımcı ilgisini yükseltebilir ve kısa vadede fiyat hareketliliğini artırabilir. Ancak uzun vadede asıl belirleyici unsur şirketin finansal performansı olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.