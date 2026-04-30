Dünya ekonomisinin kalbi Washington’da atarken, Fed beklenen kararını açıkladı ve politika faizini sabit tuttu.

Ancak bu karar, banka içindeki derin görüş ayrılıklarını da gün yüzüne çıkardı. 8-4 oyla alınan kararda, Miran’ın çeyrek puanlık indirim yönündeki oyu dikkat çekti.

POWELL’DAN VEDA VE "WARSH" MESAJI

Basın toplantısında duygusal ve kararlı bir ton sergileyen Fed Başkanı Jerome Powell, görev süresinin sonuna geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

• Veda: "Bu benim başkan olarak son basın toplantım. Görevi devralacak olan Warsh’a başarılar diliyorum."

• Bağımsızlık Vurgusu: "Uygun gördüğüm zaman ayrılacağım. Yönetim kurulu üyeliğinde kalmam siyasi değil, yönetimin eylemleri nedeniyle görevde kalıyorum. Warsh'ın Trump karşısında kurumun bağımsızlığını koruyacağına inanıyorum."

DİPLOMASİ MASASI: TRUMP VE PUTİN’DEN "UKRAYNA" GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Putin arasındaki telefon trafiği piyasalara umut verdi.

Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve İran’ı konuştuk. Putin’in bir çözüm görmek istediğini düşünüyorum, bu çok olumlu bir adım" diyerek diplomatik çözüm sinyali verdi.

BÖLGESEL HAMLE: TÜRKİYE’Yİ KÖRFEZ’E BAĞLAYACAK DEV PROJE

Orta Doğu’da ise ticaretin rotasını değiştirecek bir adım atıldı. Ürdün ve Suudi Arabistan yetkilileri, Türkiye’yi Körfez ülkelerine bağlayacak büyük demiryolu projesi için masaya oturdu.

Bu projenin bölge ticaretine ve lojistik ağlarına devrim niteliğinde katkı sağlaması bekleniyor.

VERİ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Ekonomik takvimde bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun bir veri trafiği var:

• Yurt İçinde: Öncü ticaret verileri ve turizm istatistikleri takip edilecek. Yarın ise yurt içi piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

• Yurt Dışında: ABD’de PCE verileri, GSYH ve işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Ayrıca İngiltere ve Euro Bölgesi’nden gelecek faiz kararları pariteler üzerinde sert hareketler yaratabilir.

• Borsa İstanbul: Küresel belirsizlikler ve Powell sonrası dönemin fiyatlanmasıyla BIST 100 endeksinin bu sabah yatay bir açılış yapması öngörülüyor.

• 15 Mayıs: Powell’ın görevi resmen sona erecek ve Capital Intelligence Türkiye Raporu yayımlanacak.

• 6 Mayıs: Siyasi gündemde CHP Kurultay davası takip edilecek.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• AEFES – Özbekistan'da şirketin ana bira markalarının yerel üretimine yönelik bir üretim anlaşması imzalandığı açıklandı.

• AHGAZ – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• ALGYO – Mosalarko OJSC şirketindeki payların tamamının 26,3 milyon dolara Alsim Alarko’ya satışının tescil edildiği açıklandı.

• AGESA – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Medisa Sigorta’nın sermayesinin 1,1 milyar TL’den 1,8 milyar TL’ye yükseltileceği açıklandı.

• ANSGR – Fitch tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

• AKCNS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu teyit edildiği açıklandı.

• BVSAN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• BRKVY – ING Bank tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş alacak satışında 149 milyon TL’lik portföyün ihalesinin kazanılması sonrasında sözleşme imzalandığı açıklandı.

• BVSAN – Şirketin, 915.000 euro tutarında iş aldığı açıklandı.

• CEMZY – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu teyit edildiği açıklandı.

• CWENE – Şirketin, 3,1 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• DCTTR – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• EKGYO – 1Ç26’da 1.623 bağımsız bölümün satışının gerçekleştiği, 24,3 milyar TL satış geliri gerçekleştiği açıklandı.

• ERCB – 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• ENERY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 25 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• ENTRA – Tekirdağ’da yapılması planlanan RES projesinin ÇED olumlu kararının alındığı açıklandı.

• HKTM – Atıf Tunç Atıl tarafından 3.150.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• KAPLM – Feridun Geçgel ve Enver Geçgel tarafından şirkete toplam 23,2 milyon TL sermaye avansı verildiği açıklandı.

• KONTR – TERA tarafından 51.440.676 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• KONTR – Ömer Ünsalan tarafından 17.272.728 adet payın pay başına 10,00 TL’den TAS’ta satışı bugün gerçekleşecek.

• MEYSU – Kayseri Valiliği tarafından gerçekleştirilen İncesu Subaşı Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatın devri ihalesinin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

• OFSYM – Malatya Arguvan’daki GES’in enerji üretimine başladığı açıklandı.

• ONRYT – Zeynep Dede Zülfikar tarafından 1.884.900 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• OZATD – Ateseven Denizcilik tarafından 15.600.000 adet payın pay başına 212 TL’den TAS’ta satışı bugün gerçekleşecek.

• OZATD & ULUSE – VBTS kapsamında şirket paylarına 26 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• OTKAR – Automecanica S.A paylarının 85 milyon euroya devralınacağı açıklandı.

• QUAGR – Şirketin, Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

• PNSUT – 149 gün vadeli 125 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• PRZMA – Metin Kuru ve Raşit Kuru’nun A grubu ve B grubu paylarının, Tera Yatırım Teknoloji Holding'in bağlı ortaklığı DLT Turizm tarafından devralınması için görüşmelere başladığı açıklandı.

• RYGYO – Bulgaristan’da Reysaş GYO Bulgaria unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

• SARKY – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi rating notunun AA-(tr)’den A+(tr)’ye aşağı yönlü revize edildiği açıklandı.

• SURGY – Fiyat istikrarı kapsamında alınan 6.753.673 adet payın ortalama 59,77 TL’den satıldığı açıklandı.

• TBORG – Şirket ile Tek – Gıda İş Sendikası arasındaki TİS sözleşmesinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

• YKBNK – Yurt dışında 1.100 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 575.501 adet pay 26,94 – 27,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 13,05 – 13,46 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 59,10 – 59,20 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 24,50’ye yükseldi.

• BLUME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 39,82 – 40,46 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GZNMI – Pusula Portföy tarafından 901.368 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 9,74’e geriledi.

• GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 15,00 TL fiyattan geri alındı.

• IHLAS – Bank of America Corporation tarafından 2,22 TL fiyattan 11.340.843 adet alış ve 8.790.542 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,13’e yükseldi.

• KGYO – Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 10,71 TL fiyattan 9.984.758 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 55,63’e geriledi.

• KAREL – Marmara Capital tarafından 12,00 – 12,10 TL fiyat aralığından 1.506.249 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,85’e geriledi.

• LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 119,50 TL fiyattan geri alındı.

• MERKO – Merko Holding tarafından 15,73 – 15,90 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,15’e geriledi.

• OZATD – Tera Portföy tarafından 4.299.763 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 6,03’e yükseldi.

• PASEU – Mehmet Erdoğan tarafından 125,80 – 134,90 TL fiyat aralığından 15.666.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,08’e geriledi.

• TRGYO – Mehmet Torun tarafından 96,20 TL fiyattan 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 39,37’ye yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• MERKO – Şirket sermayesi 5 Mayıs’ta 115,1 milyon TL’den yüzde 638,3 oranında bedelsiz olarak 734,9 milyon TL artışla 850 milyon TL’ye yükseltilecek.