Borsa İstanbul’da nisan ayının son işlem gününe girilirken, yabancı yatırımcıların alım-satım rotası netleşmeye başladı.
Borsada genel yabancı payı günlük bazda -0.02 puanlık sınırlı bir geri çekilmeyle yüzde 35.23 seviyesine gerilerken, hisse bazlı hareketlerde oldukça keskin ayrışmalar yaşanıyor.
Yabancı payında günlük bazda en güçlü ivmelenme gıda ve enerji sektörlerinde görüldü.
• Artışta Liderler: Yabancı oranını en çok artıran hisse 3.55 bps ile MEYSU oldu. Onu 2.83 bps ile EUPWR (Europower Enerji) ve 2.49 bps ile DYOBY (Dyo Boya) izledi.
• Azalışta Liderler: Yabancı çıkışının en yoğun hissedildiği hisse ise -4.8 bps ile BORLS oldu. EFOR (-4.28 bps) ve PASEU (-3.95 bps) ise yabancı payı en çok kan kaybeden diğer hisseler olarak kaydedildi.
10 GÜNDÜR ARALIKSIZ ALIYORLAR: İSTİKRARLI ARTIŞ GÖSTERENLER
Raporun en dikkat çekici kısmı, yabancı yatırımcının "sabırlı" alım yaptığı hisseler oldu. Tam 10 işlem günüdür yabancı payı kesintisiz artan 5 hisse şunlar:
• ALCTL
• ANSGR
• ERBOS
• GEDZA
• INGRM
BU HİSSELERDEN UZAKLAŞIYORLAR: SÜREKLİ DÜŞENLER
Öte yandan bazı hisselerde yabancı satışı kronik bir hal almış durumda. İşte yabancı oranının günlerdir düşüş eğiliminde olduğu hisseler:
• KIMMR: 10 Gündür düşüşte
• DOCO: 9 Gündür düşüşte
• GENIL: 9 Gündür düşüşte
• AGYO: 6 Gündür düşüşte
• KRONT: 6 Gündür düşüşte
