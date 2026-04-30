SPK, haftalık bülteninde dev şirketlerden aracı kurumlara, bireysel yatırımcılardan suç duyurularına kadar geniş kapsamlı bir yaptırım paketi açıkladı.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son bülteni, sermaye piyasalarında kuralları ihlal edenlere yönelik ağır yaptırımlarla dolu.
Kurul; incelemeler sonucunda idari para cezaları, hapis cezası istemli suç duyuruları ve geçici işlem yasaklarını devreye aldı.
ŞİRKETLERE "MEVZUAT" KISKACI
Yapılan incelemeler neticesinde iki önemli kuruma idari para cezası kesildi:
• Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF): Şirket hakkında yürütülen denetimlerin ardından mevzuata aykırılıklar tespit edilerek idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: Aracı kurum nezdinde yapılan incelemelerde saptanan ihlaller nedeniyle kurumsal bazda para cezası uygulandı.
CEM ZEYTİN (CEMZY) PAYLARINDA "YAPAY PİYASA" ALARMI
Kurul, Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) pay piyasasındaki olağan dışı hareketleri mercek altına aldı. Piyasa dolandırıcılığı ve bilgi suistimali (insider trading) şüphesi uyandıran işlemler üzerine:
• Yatırımcıların haklarını korumak ve yapay piyasa oluşumunu engellemek amacıyla 4 yatırımcıya 30 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirildi.
9 SUÇ DUYURUSU: YARGI SÜRECİ BAŞLIYOR
Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırı fiiller işlediği tespit edilen kişi ve yapılar hakkında toplam 9 ayrı suç duyurusu/ihbarı yapılması kararlaştırıldı.