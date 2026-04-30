Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan haftalık para ve banka istatistiklerine göre toplam rezervlerde iki haftadır süregelen yukarı yönlü ivme yerini düşüşe bıraktı.

24 Nisan haftası itibarıyla kayda geçen 3 milyar 415 milyon dolarlık azalış, rezerv tablosunda dikkat çeken bir geri çekilme yarattı.

BRÜT DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDE EŞ ZAMANLI GERİLEME

Yayımlanan veriler, düşüşün hem döviz hem de altın kalemlerinden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Özellikle altın rezervlerindeki sert düşüş, toplam rakamdaki erimenin ana belirleyicisi oldu.

• Toplam Rezervler: Bir önceki hafta 174 milyar 467 milyon dolar seviyesindeyken, 24 Nisan itibarıyla 171 milyar 52 milyon dolara geriledi.

• Brüt Döviz Rezervleri: 870 milyon dolarlık kayıpla 61 milyar 821 milyon dolardan 60 milyar 951 milyon dolara indi.



• Altın Rezervleri: Haftanın en çok değer kaybeden kalemi oldu. 2 milyar 546 milyon dolarlık azalışla, 112 milyar 647 milyon dolardan 110 milyar 101 milyon dolara çekildi.

İki haftalık artış grafiğinin ardından gelen bu düşüş, piyasalarda likidite yönetimi ve dış yükümlülük ödemelerinin takvimsel etkilerini yeniden gündeme taşıdı.

Altın rezervlerindeki yaklaşık 2,5 milyar dolarlık erimenin hem miktar değişiminden hem de ons fiyatındaki küresel dalgalanmalardan kaynaklanmış olabileceği konuşuluyor.