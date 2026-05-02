Knight Frank tarafından yayımlanan “The Wealth Report 2026” raporuna göre Türkiye’deki ultra zengin (30 milyon dolar ve üzeri servete sahip) sayısı son 5 yılda adeta ikiye katlandı.

Türkiye’de 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan kişi sayısı son 5 yılda 2.174’ten 4.208’e yükseldi. Bu yüzde 93,5’lik devasa artış, Türkiye’yi dünyada servet artış hızında en üst sıralara taşıdı.

Servet Artış Hızında İlk 5 Ülke:



• Polonya: Yüzde 109

• Katar: Yüzde 107

• Türkiye: Yüzde 93,5

• Romanya: Yüzde 93

• Vietnam: Yüzde 85

Türkiye, ulaştığı bu büyüme oranıyla hem küresel ortalama olan yüzde 29’u hem de birçok gelişmiş ekonomiyi geride bırakarak dünya genelinde üçüncü sıraya yerleşti.

MİLYARDER SAYISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Sadece ultra zengin sayısı değil, listenin en tepesindeki "milyarderler" kulübünde de hareketlilik sürüyor. Rapora göre;

• 2031 projeksiyonu: Türkiye'deki milyarder sayısının 35’ten 46’ya çıkması bekleniyor (yüzde 31 artış).

• Ultra zengin sayısının ise 2031 yılında 4.772 kişiye ulaşacağı öngörülüyor.

DÜNYADA DURUM: SERVET DOĞUYA KAYIYOR

Küresel ölçekte ultra zenginlerin sayısı son 5 yılda 162 binden fazla artarak 713 bin 626’ya ulaştı.

ABD, servet üretiminin ana merkezi (toplam artışın yüzde 40'ı) olma unvanını korurken, Asya-Pasifik bölgesi yükselen bir güç olarak öne çıkıyor.

Türkiye, küresel servet üretiminin geleneksel merkezlerinden biri olmasa da son 5 yıldaki performansıyla büyümeden en agresif pay alan ekonomilerden biri haline geldi.

Ancak uzmanlar, önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu artış hızının daha sınırlı ve dengeli bir seyir izlemesini bekliyor.