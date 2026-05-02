Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün Nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre 12 aylık ihracat 275,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

"DÖVİZ KAZANDIRAN SEKTÖRLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Konuya yönelik değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, “İhracat nisanda takvim etkisinin de katkısıyla yıllık yüzde 22,3 artarken ithalat artışı yüzde 3,1 ile sınırlı kaldı.

Yıllıklandırılmış ihracat 275,8 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı” dedi.

Yıllıklandırılmış ihracat 275,8 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 2, 2026

Bakan Şimşek, “Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü ikinci çeyrekte takvim etkisiyle dış ticaret görünümünde dönemsel dalgalanmalar olacaktır. Küresel koşulların zorlu olduğu bu dönemde ülkemize döviz kazandıran sektörleri ve üretimde dönüşümü desteklemeye, rekabet gücünü artıran yapısal adımları atmaya devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.