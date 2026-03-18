Türkiye elektrikli araç şarj pazarında rekabet hız kesmiyor. Şubat 2026 dönemine ait satış verileri, sektördeki dengelerin giderek daha da sertleştiğini ortaya koydu. Çalışma, sektör analisti Engin Özören tarafından EPDK verileri derlenerek hazırlandı.

Şubat’ta Toplam Satış 53.424 MWh

Şubat 2026’da Türkiye genelinde toplam 53.424 MWh elektrik satışı gerçekleşti. İlk 10 CPO (Charge Point Operator) şirketin toplam satış miktarı ise 34.704 MWh olurken, pazar payları %64,96 seviyesine ulaştı.

Liderlik Yarışı: Trugo Önde

Şubat ayında en yüksek satış gerçekleştiren şirket Trugo oldu.

Trugo: 9.140 MWh – %17,11 pazar payı

ZES: 7.960 MWh – %14,90

E-Şarj: 4.330 MWh – %8,10

İlk üç şirket toplam pazarın yaklaşık %40’ını kontrol etti.

Fiyat – Soket – Satış Dengesi

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise DC soket sayıları ve kWh fiyatları oldu.

En yüksek DC soket sayısı: Trugo (2.626 adet)

En düşük kWh fiyatı: Zeplin (10,30 TL)

Tesla’nın DC fiyatı: 11,70 TL

Fiyat avantajının tek başına liderlik getirmediği, altyapı yaygınlığının satış performansında belirleyici olduğu görülüyor.

Temmuz–Şubat Döneminde 417.341 MWh Satış

Temmuz 2025 – Şubat 2026 döneminde toplam satış 417.341 MWh seviyesine ulaştı. Bu dönemde ilk 10 şirketin toplam pazar payı %71,74 olarak gerçekleşti.

Trugo: 94.247 MWh – %22,58

ZES: 72.932 MWh – %17,48

E-Şarj: 33.572 MWh – %8,04

Pazar Konsolide Oluyor

Veriler, pazarın büyük oyuncular etrafında konsolide olmaya başladığını gösteriyor. İlk 10 şirketin toplam payının %70’in üzerine çıkması, küçük oyuncular açısından rekabetin zorlaşabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Engin Özören