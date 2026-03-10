10 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre MİA Teknoloji, stratejik dönüşüm planları kapsamında rotasını otonom teknolojilere ve ileri mühendislik çözümlerine çevirdi.

Kuruluşu 9 Mart itibarıyla tamamlanan Koral Labs Köktürk Otonom Robotik ve Araştırma Laboratuvarları A.Ş., bu vizyonun merkez üssü olacak.

SAVUNMADA "OTONOM" DÖNEMİ BAŞLIYOR

MİA Teknoloji'den yapılan açıklamada, bu yeni iştirakin sadece bir yatırım değil, aynı zamanda savunma ve güvenlik teknolojilerinde köklü bir dönüşümün parçası olduğu vurgulandı.

Şirket; Ar-Ge çalışmaları, enerji verimliliği projeleri ve maden sektörüne yönelik ileri teknoloji ürünleriyle büyümesini ivmelendirmeyi hedefliyor.

ÜRETİM KORAL LABS’TEN, SATIŞ MİA TEKNOLOJİ’DEN

Yeni ortaklık yapısında görev dağılımı da netleşti:

• Koral Labs: Başta otonom sistemler ve robotik teknolojiler olmak üzere yüksek teknolojili ürünler geliştirecek.

• MİA Teknoloji: Geliştirilen bu yerli ve milli teknolojilerin hem yurt içinde hem de global pazarlarda ticarileştirilmesini ve satış operasyonlarını üstlenecek.