Orta Doğu’da artan gerilim ve bölgedeki füze tehditleri gündemdeki yerini korurken, Malatya’ya konuşlandırılan Patriot hava savunma sistemi yeniden dikkat çekti. Uzun menzilli hava ve füze savunma sistemleri arasında en bilinen platformlardan biri olan Patriot, özellikle balistik füze ve seyir füzelerine karşı geliştirilmiş gelişmiş bir savunma kalkanı olarak öne çıkıyor. Peki Patriot hava savunma sistemi nedir, nasıl çalışır ve hangi tehditlere karşı kullanılır?

PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

ABD tarafından geliştirilen Patriot sistemi, hava sahasını korumak için kullanılan gelişmiş bir hava ve füze savunma platformudur. Sistem; savaş uçakları, seyir füzeleri, balistik füzeler ve bazı insansız hava araçlarını havada imha etmek amacıyla tasarlandı.

Tek bir araçtan oluşmayan Patriot, radar, komuta kontrol merkezi ve füze rampalarının birlikte çalıştığı entegre bir savunma ağı şeklinde görev yapıyor. Bu sistem sayesinde belirli bir bölgenin hava sahası sürekli olarak izlenebiliyor ve olası tehditlere hızlı şekilde müdahale edilebiliyor.

RADAR SİSTEMİ HEDEFİ TESPİT EDİYOR

Patriot sisteminin en kritik bileşenlerinden biri güçlü radar sistemi. Bu radar, gökyüzünü sürekli tarayarak yaklaşan füze, uçak ya da insansız hava araçlarını erken aşamada tespit edebiliyor.

Radar tarafından elde edilen veriler anlık olarak komuta kontrol merkezine aktarılıyor. Böylece hedefin hızı, yönü ve olası çarpışma noktası hesaplanarak tehdidin boyutu belirleniyor.

KOMUTA MERKEZİ TEHDİDİ ANALİZ EDİYOR

Radar tarafından tespit edilen hedefler daha sonra komuta kontrol merkezinde analiz ediliyor. Burada görev yapan operatörler ve bilgisayar sistemleri, hedefin gerçek bir tehdit olup olmadığını değerlendiriyor.

Tehdit olarak değerlendirilen hedefler için ateşleme kararı verildiğinde sistem otomatik olarak füze rampalarını devreye sokuyor.

FÜZE RAMPALARI DEVREYE GİRİYOR

Patriot sisteminde bulunan füze rampaları, gelen tehdidi havada imha etmek için Patriot füzelerini fırlatıyor. Fırlatılan füze radar tarafından sürekli takip edilerek hedefe doğru yönlendiriliyor.

Modern Patriot sistemlerinde kullanılan PAC-3 füzeleri, hedefe yaklaşarak patlama etkisi yaratmak yerine doğrudan çarpma yöntemiyle imha gerçekleştirebiliyor. Bu teknoloji özellikle balistik füzelere karşı daha yüksek başarı oranı sağlıyor.