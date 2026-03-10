Ekonomideki sıkılaşma adımlarıyla birlikte kredi kartı limitleri ve faiz oranları gündemdeki yerini korurken, borçlarını çevirmekte zorlanan tüketiciler için bankacılık sektöründen hamle geldi.

BDDK’nın çizdiği yeni çerçeve doğrultusunda bankalar, borçları sadece bölmekle kalmıyor, "ödemesiz dönem" imkanıyla vatandaşa zaman kazandırıyor.

BANKA BANKA YAPILANDIRMA SEÇENEKLERİ

Kamu ve özel bankalar, müşteri sadakatini korumak ve takibe düşen oranları azaltmak adına yarışa girdi.

• VakıfBank: Kamu bankası güvencesiyle hazırlanan pakette, ekstre borçları için 4 aya kadar erteleme seçeneği sunuluyor.

• DenizBank: Dağınık borçları tek bir çatı altında toplayan "borç kapatma kredisi" ile 6 ay boyunca sadece faiz ödemeli veya anapara ödemesiz dönem fırsatı sağlıyor.

• Ziraat Bankası ve Halkbank: Devlerin rekabetinde vade süresi rekor seviyeye çıktı. BDDK standartları dahilinde borçlar 48 ile 60 ay arasında değişen vadelerle uzun bir zamana yayılıyor.

YAPILANDIRMA NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Kredi yapılandırma, mevcut borcun güncel faiz oranları ve yeni bir ödeme planıyla "sıfırlanıp" yeniden kredilendirilmesidir. Bu süreçte banka, ödenemeyen bakiyeyi kapatır ve size daha düşük taksitli, yeni bir takvim sunar.

Yapılandırma için bankanın sizi aramasını beklemek zorunda değilsiniz. Borcunuzun gecikmeye girmesini beklemeden başvurmak, kredi notunuzun (Findeks) düşürülmesini önler.

BAŞVURU YAPACAKLAR DİKKAT! 3 KRİTİK UYARI

Uzmanlar, yapılandırma masasına oturmadan önce şu detayların hayati önem taşıdığını belirtiyor:

• Gecikme Şartı: Birçok banka, yapılandırma için borcun en az 30 gün gecikmiş olması veya asgari tutarın en az bir kez ödenmemiş olması şartını arayabiliyor.

• Kart Kısıtlaması: Yapılandırılan kredi kartları, borç belirli bir seviyeye (genellikle yüzde 50) inene kadar nakit avans kullanımına kapatılabilir veya limiti asgari seviyeye çekilebilir.

• Maliyet Analizi: Yapılandırma faizi, alışveriş faizinden farklıdır. Karar vermeden önce mutlaka "toplam geri ödeme tutarını" eski borcunuzla kıyaslayın.

HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yapılandırma hesaplamasında sabit bir formül bulunmuyor. Borcun türü (konut, ihtiyaç, kart), kalan anapara ve seçilen vade süresi maliyeti doğrudan etkiliyor.

Her bankanın sunduğu faiz oranı farklı olduğu için borcunuzu taşımadan önce farklı bankalardan teklif almanız yararlı olacaktır.