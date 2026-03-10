Dün 12.702,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 249,57 puan ve yüzde 1,96 artışla 12.951,57 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 375,59 puan ve yüzde 2,96 artarak 13.077,58 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.904,13 puanı, en yüksek 13.080,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 2,45, teknoloji endeksi yüzde 3,62, mali endeks yüzde 2,79 ve hizmetler endeksi yüzde 2,74 yükseldi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ! 94'Ü YÜKSELDİ

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 94'ü yükselirken 6'sı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman, ASELSAN ile Akbank oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 293.5 14.017.170.087,75 % 4.08 15:10 TUPRS 245.8 10.322.549.365,30 % -1.78 15:10 ISCTR 14.73 6.855.656.056,54 % 4.69 15:10 ASELS 332.75 6.844.799.360,75 % 4.31 15:10 KTLEV 52.95 6.483.789.342,20 % -7.83 15:10 Tüm Hisseler

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 183 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,53, bileşik getirisi yüzde 38,69 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 157,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,0510 liradan, avro 51,3700 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 artışla 5 bin 183 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,2 yükselişle 88,5 dolardan işlem görüyor.