Orta Doğu’da iki haftadır devam eden savaşın sona erebileceğine dair BEYAZ Saray’dan gelen iyimser sinyaller, finansal piyasalarda sert dalgalanmaları beraberinde getirdi.

Trump’ın çatışmanın çözümü için yeşil ışık yakmasıyla birlikte, güvenli liman arayışındaki yatırımcılar altına yönelirken, arz endişelerinin hafiflemesi petrolü vurdu.

ALTINDA "GÜVENLİ LİMAN" VE "LİKİDİTE" İKİLEMİ

Spot altın, önceki seanstaki kayıplarını telafi ederek yüzde 1,1’lik bir artışla 5.180 dolar seviyelerine yükseldi.

Ancak uzmanlar, altının bu süreçte çift taraflı bir rol oynadığına dikkat çekiyor.

Standard Chartered Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, altının yüksek riskli dönemlerde sadece bir koruma aracı değil, aynı zamanda nakit ihtiyacı doğduğunda başvurulan ilk "likidite kaynağı" olduğunu vurguladı.

Cooper, "Altın jeopolitik riskle yükselir ancak yatırımcılar diğer alanlardaki zararlarını kapatmak için nakde sıkıştığında, iyi performans gösteren altını satma eğilimine girer" değerlendirmesinde bulundu.

PETROL PİYASASINDA "HÜRMÜZ" HAREKETLİLİĞİ

Savaşın başlamasıyla Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması ve İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırılar petrol fiyatlarını zirveye taşımıştı.

Ancak Trump’ın, ABD Donanması’nın tankerlere eşlik edeceğini duyurması ve barış sinyali vermesiyle fiyatlar yüzde 10’dan fazla geriledi.

Bu düşüş, enflasyon baskısı altındaki merkez bankaları için bir nefes alanı yaratsa da, faiz indirimi beklentileri hala belirsizliğini koruyor.

TD Securities stratejisti Daniel Ghali, piyasaların faiz indirimlerini fiyatlamaya devam ettiğini ancak fiziksel piyasadaki işlem hacminin sınırlı kaldığını belirtti.

TEKNİK SEVİYELER VE BEKLENTİLER

Yıl başından bu yana yaklaşık beşte bir oranında değer kazanan ons altın için uzmanlar şu seviyelere dikkat çekiyor:

• 5.200 Dolar: Mevcut direnç noktası.

• 5.000 Dolar: İlk güçlü teknik destek seviyesi.

• 4.500 Dolar: Satış baskısının artması durumunda "kaya gibi sağlam" olarak nitelendirilen destek bölgesi.

Trump, çatışmanın bu hafta içinde tamamen bitmesini beklemediğini ifade etse de diplomatik çözümün masada olması piyasalardaki "savaş primini" eritmeye başlamış görünüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.