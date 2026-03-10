Orta Doğu’dan gelen savaş tamtamları küresel risk iştahını bıçak gibi keserken, yatırım fonları piyasasında sert bir ayrışma yaşandı.

Hisse senedi fonları kan kaybederken, para piyasası ve kıymetli maden fonları yatırımcısını koruma kalkanına aldı.

HİSSE SENEDİ DÜŞTÜ, NAKİT KAZANDIRDI

Geçtiğimiz hafta BIST 100 endeksindeki satış baskısı, fon grupları arasındaki performans makasını açtı.

• Hisse Senedi Fonları: Haftanın en çok kaybedeni oldu. Endeksteki gerilemeye paralel olarak yüzde 4,27 değer kaybetti.

• Para Piyasa Fonları: Haftanın lideri. TCMB’nin sıkı likidite adımları ve yüksek gecelik faizlerin desteğiyle yüzde 0,65 getiri sağlayarak "en istikrarlı liman" oldu.

• Kıymetli Maden Fonları: Ons altındaki güçlü duruşla haftayı yüzde 0,48 artıda kapatarak pozitif ayrışmayı sürdürdü.

HAFTANIN "ŞAMPİYON" FONLARI (MART 1. HAFTA)

Genel piyasa düşüşüne rağmen, doğru temaya yatırım yapan fonlar yatırımcısına muazzam getiriler sundu.

Listenin zirvesinde serbest fonlar ve enerji temalı fonlar yer alıyor.

TEKNOLOJİ VE ENERJİ TEMASI DİRENİYOR

Analistler, mart ayının başında yatırımcıların riskli varlıklardan genel bir kaçış sergilemesine rağmen teknoloji, enerji ve petrol odaklı fonlarda seçici alımların devam ettiğini belirtiyor.

Özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanma, petrol fonlarını listenin üst sıralarına taşıdı.

