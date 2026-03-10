10 Mart 2026 itibarıyla Pusula Yatırım, Tatlıpınar Enerji için kapsama alanını genişleterek şu değerlendirmede bulundu:

• Tavsiye: Al

• HEDEF Fiyat: 23,76 TL

• Güncel Durum: Hisseler bugün tavan fiyat görerek 10,8 TL seviyesine yükseldi.

YATIRIMCININ GÖZÜ POTANSİYELDE

Matriks Haber tarafından düzenlenen bilanço anketinde kurumların çeyreklik kâr beklentisi 499.000.000 TL seviyesindeydi.

Ancak şirketin açıkladığı 13.420.000 TL’lik net kâr rakamı, piyasa beklentisinin oldukça gerisinde kaldı.

Açıklanan kâr rakamı beklentiyi karşılayamasa da piyasanın geleceğe yönelik beklentileri pozitif kalmaya devam ediyor.

Pusula Yatırım’ın belirlediği 23,76 TL'lik hedef fiyat, hissenin mevcut tavan fiyatı olan 10,8 TL göz önüne alındığında yüzde 100'ün üzerinde bir prim potansiyeline işaret ediyor.

