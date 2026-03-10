Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) hizmet alımı ihalesini kazandığını duyurdu.

132 MİLYON TL BEDELLE KAZANILDI

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu ihale 36 ay süreli olup, 132 milyon TL bedelle Fonet Bilgi Teknolojileri tarafından kazanıldı.

SÖZLEŞME İTİRAZ SÜRECİNİN ARDINDAN İMZALANACAK

KAP açıklamasında ihale sonucunun 10 Mart 2026 tarihinde açıklandığı belirtilirken, sözleşmenin yasal itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından imzalanacağı ifade edildi.