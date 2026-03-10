Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen tarihi düzenleme, bankacılık sektöründe alışılagelmiş çalışma düzenini kökten değiştiriyor.

Özellikle hafta içi mesai saatleri nedeniyle banka şubelerine gitmekte zorlanan vatandaşlar için hayata geçirilen "hafta sonu hizmet" modeli, finansal erişimi bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

CUMARTESİ MESAİSİ: "YARIM GÜN" ESASI GELDİ

Yeni yasal düzenlemeye göre, banka şubeleri cumartesi günleri tam gün yerine "yarım gün" hizmet verecek.

Vatandaşların hafta sonu planlarını aksatmadan işlemlerini halledebilmesi için belirlenen çalışma takvimi şöyle:

• Açılış Saati: 09.00

• Kapanış Saati: 13.00

• Hizmet Süresi: 4 Saat (Kesintisiz)

ŞUBELERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLECEK?

Cumartesi mesaisinde dijital kanalların ötesine geçilerek, fiziksel şube desteği gereken pek çok temel işlem gerçekleştirilebilecek. Cumartesi sabahları şubeye giden bir vatandaş:

• Nakit para yatırma ve çekme,

• Bireysel ve ticari kredi başvurularını tamamlama,

• Hesap açılış, kapanış ve bilgi güncelleme,

• Hafta sonu limitleri dahilinde EFT/Havale ve fatura ödeme işlemlerini yapabilecek.

CUMARTESİ MESAİSİ HANGİ ŞUBELERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenleme uyarınca, bankalar cumartesi günleri şimdilik sadece yoğunluğun ve ihtiyacın en yüksek olduğu noktalarda hizmet verecek. 09.00 – 13.00 saatleri arasında kapılarını açacak olan öncelikli şubeler şunlar:

• Metropol Merkezleri: Büyükşehirlerin ana arterlerindeki merkezi şubeler.

• AVM ve Havalimanları: Alışveriş merkezleri bünyesindeki ve havalimanlarındaki şubeler.

• Turizm Noktaları: Yabancı turist trafiğinin ve ticari hareketliliğin yoğun olduğu bölgeler.

Müşteri trafiğinin düşük olduğu küçük ilçe ve mahalle şubelerinin cumartesi günü kapalı kalması bekleniyor.

Vatandaşların şubeye gitmeden önce bankalarının internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden "cumartesi açık şubeler" listesini kontrol etmesi öneriliyor.

RAMAZAN BAYRAMI MESAİ TAKVİMİ

Mart ayının sonuna yaklaşırken, bankaların bayram mesaisi de netleşti. 2026 yılı Ramazan Bayramı takvimine göre bankaların çalışma saatleri şöyle şekillenecek:

• 19 Mart 2025 Perşembe (Arife Günü): Banka şubeleri yarım gün mesai yapacak. Hizmet saatleri Cumartesi düzenlemesinde olduğu gibi 09.00 – 13.00 arasıyla sınırlı tutulacak.

• 20 - 22 Mart 2026 (Bayram Günleri): Bayram süresince tüm fiziksel şubeler kapalı olacak.

ŞUBELER KAPALIYKEN İŞLEMLER NASIL YAPILACAK?

Bayram tatili boyunca şubelerden hizmet alınamayacağı için vatandaşların şu alternatif kanalları kullanması gerekecek:

• 7/24 Aktif ATM’ler: Nakit ihtiyaçları ve para yatırma işlemleri için.

• Mobil ve İnternet Bankacılığı: EFT, Havale ve fatura ödemeleri için kesintisiz erişim.

• Telefon Bankacılığı: Müşteri temsilcilerine bağlanarak yapılabilecek acil işlemler.