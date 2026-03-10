Piyasalardaki belirsizlik ortamında en dikkat çekici yükseliş kripto para dünyasında yaşandı. 28 Şubat’ta Bitcoin (BTC) alan bir yatırımcının 1 milyon TL’si, 10 gün sonunda 1.023.824 TL’ye yükseldi. BTC, sağladığı %2,38’lik artışla yatırımcısına 23.824 TL kazandırarak dönemin lideri oldu.

Bitcoin’i, 17.103 TL kâr sağlayan Ethereum (ETH) ve 9.648 TL kazandıran Solana (SOL) takip etti. Kripto varlıklar arasında yalnızca XRP, yatırımcısına 7.460 TL kaybettirdi.

DÖVİZ CEPHESİNDE "DOLAR" AYAKTA KALDI

Döviz kurlarında ise karışık bir seyir hakim oldu. 1 milyon TL’sini Dolar’a yatıranlar, %0,23’lük sınırlı bir artışla 2.276 TL kâr elde etti. Ancak diğer majör para birimleri yatırımcısını üzdü. Euro, savaşın ilk 10 gününde %1,31 değer kaybederek 13.092 TL zarar yazdırırken, Sterlin’deki kayıp 1.349 TL olarak kayıtlara geçti.

ALTIN YATIRIMCISI HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Güvenli liman olarak bilinen altın, bu süreçte beklentilerin aksine en çok kaybettiren yatırım araçlarından biri oldu. Özellikle Ons Altın fiyatlarındaki gerileme, iç piyasayı da vurdu.

Ons Altın: %2,66’lık düşüşle 1 milyon TL’yi 973.404 TL’ye indirerek tam 26.596 TL zarar ettirdi.

Gram ve Çeyrek Altın: Her iki yatırım aracı da yaklaşık %2,49 değer kaybederek yatırımcısının cebinden 10 günde yaklaşık 25 bin TL eksiltti.

