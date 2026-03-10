Borsa günü yükselişle kapatırken kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu.

Kazandıran hisseler şu şekilde;

DGATE: Yüzde 10,00

EMPAE: Yüzde 10,00

REEDR: Yüzde 10,00

SARKY: Yüzde 10.00

Düşen hisseler ise şu şekilde;

ATEKS: Yüzde -9,99

MOPAS: Yüzde 9,98

MARKA: Yüzde 9,86

EYGYO: Yüzde -9,85

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.