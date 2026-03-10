Borsa İstanbul güne yükselişle başladı. BIST100 endeksi seans açılışını yüzde 1,96 değer artışıyla 12.951,57 puandan başlattı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 375,59 puan ve yüzde 2,96 artışla 13.077,58 puan oldu. Borsa kapanışı yüzde 3,73'lük yükselişle 13 bin 175,74 puandan yaptı.
Borsa günü yükselişle kapatırken kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu.
Kazandıran hisseler şu şekilde;
DGATE: Yüzde 10,00
EMPAE: Yüzde 10,00
REEDR: Yüzde 10,00
SARKY: Yüzde 10.00
Düşen hisseler ise şu şekilde;
ATEKS: Yüzde -9,99
MOPAS: Yüzde 9,98
MARKA: Yüzde 9,86
EYGYO: Yüzde -9,85
