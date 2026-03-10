Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğlerine uygun olarak hazırlanan 2025 yılı konsolide finansal tablolara göre şirketin ana ortaklığa ait vergi öncesi dönem kârının 257.861.427 TL olduğu belirtildi.

Şirketin vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra net dağıtılabilir dönem kârı ise 158.203.021,08 TL olarak hesaplandı. Ayrıca dönem içinde vakıf ve derneklere toplam 459.305,50 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

KÂR PAYI DAĞITILMAYACAK: HEDEF İŞLETME SERMAYESİNİ KORUMAK

Safkar yönetimi, hissedarların merakla beklediği temettü konusunda "pas" geçme kararı aldı. Yönetim kurulu tarafından alınan ve Genel Kurul onayına sunulacak kararda şu ifadeler yer aldı:

"İşletme sermayesinin korunması amacıyla kârın dağıtılmayıp olağanüstü yedeklere aktarılması önerisinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.