Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Saudi Aramco, Orta Doğu'da İran ile yaşanan savaşın enerji piyasaları üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Şirket, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat aksamasının uzaması halinde küresel petrol piyasalarının "Felaket niteliğinde sonuçlarla" karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

"KÜRESEL EKONOMİ İÇİN CİDDİ RİSK"

Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, bilanço toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamanın yalnızca deniz taşımacılığı ve sigorta sektörlerini etkilemekle sınırlı kalmayacağını söyledi.

Nasser, bu durumun havacılık, tarım, otomotiv ve enerjiye bağlı birçok sektörde zincirleme etkiler yaratma potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. Küresel petrol stoklarının son beş yılın en düşük seviyesinde bulunduğunu vurgulayan Nasser, mevcut krizin stokların daha hızlı erimesine yol açabileceğini ifade etti.

"AKSAMA UZARSA SONUÇLAR FELAKET OLABİLİR"

Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının yeniden başlamasının kritik öneme sahip olduğunu belirten Nasser, aksamanın uzaması halinde küresel petrol piyasaları için ciddi sonuçlar doğabileceği uyarısında bulundu.

Nasser, "Aksamanın uzaması durumunda dünya petrol piyasaları için felaket niteliğinde sonuçlar doğar ve küresel ekonomi üzerindeki etkiler giderek daha ağır hale gelir." ifadelerini kullandı.

BÖLGEDEKİ GERİLİM PETROL AKIŞINI TEHDİT EDİYOR

İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail'in saldırılarının sürmesi halinde Orta Doğu'dan "Bir litre petrolün bile" sevk edilmesine izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın bölgedeki petrol ihracatını engellemesi durumunda Washington yönetiminin çok daha sert şekilde karşılık vereceği uyarısında bulundu.

ARAMCO KÂRINDA DÜŞÜŞ AÇIKLADI

Aramco'nun bu açıklamaları, şirketin yıllık finansal sonuçlarını duyurmasının ardından geldi. Suudi enerji devi, düşük ham petrol fiyatlarının etkisiyle yıllık kârının yüzde 12 gerilediğini açıkladı.

Şirket ayrıca tarihinde ilk kez hisse geri alım programı başlatacağını ve bu kapsamda 3 milyar dolara kadar hisse geri alımı yapmayı planladığını duyurdu.