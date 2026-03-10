ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ile başlayan savaş 11. günündeyken İran basını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti.

İddialar Netanyahu'nun son birkaç gündür görüntü vermemesine, evinin etrafında güvenlik önlemlerinin artırılmasına, ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Witkoff ile Kushner'ın İsrail'e yapacakları ziyaretin iptal edilmesine dayandırılırken, İsrail'in aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in ve Netanyahu'nun erkek kardeşi Iddo Netanyahu'nun da saldırılarda öldürüldüğü ancak bunun gizlendiği öne sürülmüştü.

NETANYAHU ORTAYA ÇIKTI! "KEMİKLERİNİ KIRDIĞIMIZA HİÇ ŞÜPHE YOK"

Bu iddiaların gündeme gelmesinden saatler sonra Netanyahu, Ulusal Sağlık Acil Durum Operasyon Merkezi'ne yaptığı ziyaretle ortaya çıktı.

Burada önemli mesajlar veren Netanyahu, "Amacımız, İran halkının zorbalığın boyunduruğunu üzerinden atmasını sağlamak. Sonuçta bu onlara bağlı. Ama şu ana kadar attığımız adımlarla Tahran yönetiminin kemiklerini kırdığımıza hiç şüphe yok" ifadelerini kullandı.