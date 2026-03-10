Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmeye hazır olabileceğini ancak bunun şartlara bağlı olduğunu söyledi.

Fox News'e konuşan Trump, Tahran'ın görüşmeye çok istekli olduğunu duyduğunu söyledi.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'den memnun olmadığını yineleyen Trump, "Onun barış içinde yaşayabileceğine inanmıyorum" dedi.

Trump, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamaları tekrarlayarak Fox'a, ABD'nin İran'daki askeri operasyonunun sonuçlarının "beklentilerin çok ötesinde" olduğunu söyledi. Trump, İran'ın Körfez ülkelerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırmasına şaşırdığını da ekledi.

