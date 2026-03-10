Açıklamaya göre Emlak Konut ile Aydın Valiliği/Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri A.Ş. (AYTER) arasında gelir paylaşımı modeline dayalı bir protokol imzalandı.

Söz konusu iş birliği kapsamında Aydın’da yeni bir proje geliştirilmesi planlanıyor.

93 BİN METREKARELİK ALANDA PROJE GELİŞTİRİLECEK

Protokol kapsamında Aydın’ın Efeler ilçesi Orta Mahallesi’nde bulunan toplam 93 bin metrekare büyüklüğündeki arsalar üzerinde proje geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda projeye ilişkin geliştirme, ihale ve satış süreçlerinin Emlak Konut tarafından yönetileceği belirtildi.

GELİR PAYLAŞIMI MODELİ UYGULANACAK

Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından projeler için Gelir Paylaşımı Modeli ile ihale düzenleneceği bildirildi.

Protokole göre projeden elde edilecek net gelirin yüzde 80’i Aydın Valiliği/Aydın YİKOB ve AYTER’e, yüzde 20’si ise Emlak Konut GYO’ya ait olacak.