Yeşil Yatırım Holding, grup şirketlerinden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yeşil GYO) hakkında mahkeme tarafından verilen iflas kararının ardından kamuoyuna açıklamada bulundu. Şirket, yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi amacıyla söz konusu gelişmeye ilişkin detayların paylaşılmasının gerekli görüldüğünü belirtti.

Açıklamada, 5 Mart 2026 tarihinde Yeşil GYO hakkında iflas kararı verildiği hatırlatıldı.

"HOLDİNG İLE YEŞİL GYO ARASINDA FİNANSAL BAĞ YOK"

Yeşil Yatırım Holding tarafından yapılan açıklamada, holding ile Yeşil GYO arasında kefalet, garanti ya da kredi ilişkisi bulunmadığı vurgulandı.

Ayrıca iki şirket arasında doğrudan bir ortaklık ilişkisinin de olmadığı belirtilerek, mahkeme tarafından verilen iflas kararının holdingin finansal durumu, nakit akışı, aktif büyüklüğü ve operasyonel faaliyetleri üzerinde doğrudan ya da dolaylı bir etkisinin bulunmadığı ifade edildi.

HOLDİNGİN MALİ YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER PAYLAŞILDI

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Yeşil Yatırım Holding’in mali yapısına ilişkin bazı veriler de kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre şirketin ödenmiş sermayesinin 645 milyon TL, özkaynak büyüklüğünün ise yaklaşık 1,2 milyar TL seviyesinde bulunduğu belirtildi. Holdingin farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere iştirak ettiği ve portföy yapısının çeşitlendirilmiş olduğu da vurgulandı.

İŞTİRAKLERİN FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Şirket açıklamasında holding bünyesinde bulunan iştiraklere ilişkin bilgilere de yer verildi.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Yeşil Global Enerji A.Ş.’nin yaklaşık 440 milyon dolar değerinde, inşaat sektöründe faaliyet gösteren Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş.’nin ise yaklaşık 238 milyon TL değerinde olduğu ifade edildi.

Söz konusu şirketlerin faaliyetlerini normal şekilde sürdürdüğü de açıklamada yer aldı.

OPERASYONLAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Holding, güçlü özkaynak yapısı ve dengeli iştirak portföyüne dikkat çekerek faaliyetlerin sürdürülebilir bir model çerçevesinde devam ettiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, Yeşil GYO hakkında verilen iflas kararının holdingin finansal durumu, faaliyetleri veya yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi üzerinde olumsuz bir etki yaratmasının beklenmediği ifade edildi.