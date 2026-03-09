Vakıf Faktoring'in imza attığı çifte başarı, kurumun finansal mühendislikteki derinliğini, reel ekonominin nabzını tutan stratejik öngörü kabiliyetini ve sürdürülebilir büyümeyi bir kurum kültürüne dönüştürme başarısını gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Faktoring Genel Müdürü Bülent Atılgan, küresel ekonomik dalgalanmaların ve toplumsal dönüşümlerin sektör dinamiklerini yeniden şekillendirdiği bir dönemde, değişime hızla uyum sağlama kabiliyetleri ve müşteri odaklı hizmet anlayışları sayesinde işlem hacimlerini istikrarlı şekilde artırarak, güçlü bir finansal performansa imza attıklarını belirtti.

Atılgan, 2025'te elde ettikleri başarının, çalışanlarının özverisi, güçlü ekip ruhu ve stratejik vizyonlarının somut bir sonucu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin bize duyduğu güven ve yenilikçi yaklaşımımızdan aldığımız ilhamla 2026'da da aynı kararlılık ve disiplinle çalışıp reel ekonomiye katkı sağlayan çözümlerimize yenilerini ekleyerek Türk finans sektöründe çıtayı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde yalnızca işlem hacmimizi artırmakla sınırlı kalmayacağız.

Sürdürülebilir büyümeyi destekleyen finansal modelleri hayata geçirerek, KOBİ'lerden büyük ölçekli sanayi kuruluşlarına kadar tüm paydaşlarımız için somut ve kalıcı değer yaratmayı sürdüreceğiz. Bu yaklaşım, kısa vadeli başarıların ötesine geçerek Türkiye ekonomisinin yapısal güçlenmesine katkıda bulunma amacımızın da bir yansıması niteliğindedir. Bundan sonraki süreçte de her adımımızı, yalnızca bugünü değil, yarını da şekillendirecek bir bakış açısıyla atarak sürdürülebilir, inovatif ve öncü bir finansal ekosistemi kararlılıkla inşa edeceğiz."