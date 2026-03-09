Borsa İstanbul’da aracı kurum dağılımları yakından takip edilirken, Tera Yatırım’ın saat 11:35 itibariyle en fazla alım yaptığı hisseler dikkat çekti.

Toplamda 725,1 milyon TL net alım gerçekleştiren kurumda özellikle bazı hisselerde yoğunlaşma öne çıktı.

EN GÜÇLÜ ALIM KTLEV’DE

Tera Yatırım’ın en yüksek net alımı KTLEV hissesinde oldu. Kurum, bu hissede +285 milyon TL net alım yaparken, toplam dağılımın yüzde 35,80’i bu hissede gerçekleşti. KTLEV açık ara ilk sırada yer aldı.

PEKGY VE TERA TAKİPTE

İkinci sırada PEKGY bulunuyor. Hissede +136,6 milyon TL net alım yapılırken, toplam içindeki payı yüzde 17,15 oldu.

Üçüncü sırada ise TERA hissesi yer aldı. Kurum, kendi hissesinde +87,1 milyon TL net alım gerçekleştirdi.

THYAO VE ENERJİ HİSSELERİ LİSTEDE

THYAO hissesinde +65,3 milyon TL,

ODAS’ta +45,2 milyon TL,

TEHOL’de ise +26,5 milyon TL net alım yapıldığı görüldü.

YOĞUNLAŞMA İLK İKİ HİSSEDE

Verilere göre Tera Yatırım’ın toplam alımının büyük bölümü KTLEV ve PEKGY hisselerinde yoğunlaştı. İlk iki hisse toplam net alımın yarısından fazlasını oluşturdu.

Borsa İstanbul’da aracı kurum hareketleri kısa vadeli fiyatlamalarda etkili olabildiği için yatırımcılar gün içi dağılımları yakından izlemeye devam ediyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.