Küresel enerji piyasalarında Brent petrolün 113 dolara ulaşmasıyla tetiklenen enflasyon korkusu, Borsa İstanbul’da "kırmızı mumları" yaktı.

Haftanın ilk işlem gününe jeopolitik risklerin gölgesinde başlayan BIST 100 endeksi, kritik eşikleri bir bir kaybediyor.

Geçtiğimiz cuma gününü yüzde 2,19 kayıpla kapatan Borsa İstanbul, yeni haftaya da negatif bir başlangıç yaptı.

Açılış seansında önceki kapanışa göre 190,09 puan (yüzde 1,49) azalan endeks, 12.602,72 puana gerileyerek psikolojik sınır olan 13 bin puanın altına indi.

BOFA’NIN ALIM LİSTESİ

Piyasadaki sert düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendiren BofA, 9 Mart 2026 tarihli işlemlerinde dikkat çeken bir portföy yönetti.

Toplamda -1.144.510.677 TL net hacimle günü yöneten bankanın alım tarafında spor ve perakende hisseleri öne çıktı:

• TSPOR (Trabzonspor): BofA’nın en çok ilgi gösterdiği hisse oldu. Yaklaşık 16,1 milyon lot net alım yapan banka, alımlarının yüzde 18,02'sini bu tahtada yoğunlaştırdı.

• ADESE: Alım listesinin ikinci sırasında yer alan ADESE'de 11,8 milyon lotluk hacim oluşturuldu.

• Bankacılık ve Diğerleri: BofA ayrıca PSGYO (4 milyon lot), ISCTR (2,9 milyon lot) ve HEKTS (2,7 milyon lot) pozisyonlarıyla düşüşü karşılamaya çalıştı.

SATIŞ TARAFINDA KİMLER VAR?

BofA'nın satış listesinin başında ise sanayi devleri yer aldı. Banka; BTCIM (-21,1 milyon lot), EREGL (-8,7 milyon lot) ve PETKM (-7,5 milyon lot) tahtalarında satıcılı bir seyir izleyerek portföy dengesini değiştirdi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.