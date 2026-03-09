Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kulübün mağazacılık faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kavukcu, Galatasaray Mağazacılık AŞ’yi halka açmayı planladıklarını belirterek kulübün finansal gücünü artırmaya yönelik yeni bir adım atacaklarını ifade etti.

GALATASARAY MAĞAZACILIK İÇİN HALKA ARZ PLANI

Galatasaray’ın mağazacılık gelirlerinde Türkiye’de zirvede olduğunu vurgulayan Kavukcu, bu başarıyı bir üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Kavukcu, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Türkiye’de en çok satış yapan kulüp konumundayız. Bu başarıyı bir adım daha ileriye taşımak için mağazacılık tarafını halka açmayı planlıyoruz. Şu anda yaklaşık 600 milyon dolar değerine ulaşmış bir şirket yapısından bahsediyoruz. SPK onayının ardından gerekli süreçleri tamamlayarak halka arzı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

SPK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Kavukcu, halka arz sürecinin kulübün finansal yapısını güçlendireceğini ifade etti.

“SPK ile yaptığımız görüşmeler sonucunda kulübümüz için önemli bir finansal adım attık. Bu sadece bugünü değil, geleceği de güvence altına alan bir adımdır. Böylece Galatasaray’ın borsada işlem gören yeni bir şirketi daha olacak.”

SPONSORLUK VE LOCADA REKOR GELİR

Kulübün son dönemde gelirlerini artırmak için önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Kavukcu, sponsorluk ve loca satışlarında da ciddi artış sağlandığını söyledi.

“Bir locanın yıllık 700 bin euroya satılabileceğini birçok kişi düşünmezdi ama biz bunu başardık. Locaların tamamı satıldı ve hâlâ talep var. Sponsorluk gelirlerinde de ciddi artış sağladık. PUMA ile yaptığımız anlaşmayı yıllık 4 milyon euro seviyesinden 8,3 milyon euroya çıkardık. Bonuslarla birlikte 13 milyon euroya yakın gelir elde edeceğiz.”

“HEDEF AVRUPA’DA KALICI BAŞARI”

Galatasaray markasının her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Kavukcu, kulübün uzun vadeli hedefinin Avrupa’da kalıcı başarı elde etmek olduğunu ifade etti.

“BIZIM hedefimiz Galatasaray’ı Avrupa’da kalıcı başarı elde eden kulüplerden biri haline getirmek. Galatasaray’ın markası her geçen gün daha da büyüyor.”