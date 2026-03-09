Bitcoin, haftayı hafif bir geri çekilmeyle kapatmasına rağmen grafiklerdeki "ayı bayrağı" formasyonu geçerliliğini koruyor.

Günlük RSI (Göreceli Güç Endeksi) 70 seviyesinin üzerine çıkarak aşırı alım bölgesine yaklaşırken, işlem hacmini temsil eden OBV göstergesindeki düzleşme, piyasanın kararsız bir seyir izleyeceğine işaret ediyor.

• Kritik Seviye: Nisan 2025’ten kalma 74.000 dolar direnci, yükselişin önündeki en büyük engel.

• Geri Çekilme Senaryosu: Bu direncin aşılamaması durumunda, fiyatın 65.000 dolar bölgesine kadar gerileyerek yeni bir dip arayışına girmesi bekleniyor.

ETHEREUM VE ALTCOİNLERDE ZAYIF GÖRÜNÜM

Ethereum (ETH), lider kripto paraya kıyasla daha kırılgan bir tablo çiziyor.

İşlem hacmi ve momentum göstergeleri Bitcoin’in gerisinde kalan Ethereum, yükseliş konsolidasyonunda olsa da makro düşüş eğiliminden kurtulabilmiş değil.

Altcoin cephesinde ise genel bir yorgunluk hakim:

• Solana (SOL): 81 dolar seviyelerinde bir zirve yaptıktan sonra tersine dönme sinyalleri veriyor.

• XRP: Düşük hacimle Bitcoin ve Ethereum’un hareketlerini kopyalıyor.

• DOT & TON: Düşen hacim ve negatif teknik eğilimlerle satış baskısı altında kalmaya devam ediyor.

RİSK İŞTAHI DÜŞÜYOR

Sadece kripto paralar değil, küresel borsalar da düşüş yönlü bir konsolidasyon içerisinde. S&P 500 ve Nasdaq bulut direnci altında kalırken, VIX (Korku Endeksi) 22 seviyesinin üzerinde seyrederek yüksek risk algısını vurguluyor.

Dolar Endeksi (DXY) gücünü korumaya çalışsa da momentum kaybı dikkat çekiyor.

Öte yandan Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin (BTC.D) zirve noktalarından geri çekilme ihtimali, önümüzdeki günlerde sermayenin seçili altcoinlere kayabileceği bir "ara nefes" alanı yaratabilir.

SONUÇ: TEMKİNLİ BEKLEYİŞ HAKİM

Piyasa genelinde hakim olan ayı bayrağı formasyonları ve teknik dirençler, 74.000 dolar seviyesi hacimli bir şekilde kırılana kadar yükselişlerin kısıtlı kalabileceğini gösteriyor.

Yatırımcıların aşırı alım bölgesindeki tokenlarda "FOMO"ya kapılmadan teyit edilmiş dönüşleri beklemesi kritik önem taşıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.